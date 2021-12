Specializzazione sostegno in Spagna, SIFE: il consiglio di Stato reinserisce in graduatoria i docenti in attesa di riconoscimento (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il consiglio di Stato conferma l'inclusione dagli Uffici scolastici per coloro che sono in attesa del riconoscimento della Specializzazione del sostegno in Spagna. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ildiconferma l'inclusione dagli Uffici scolastici per coloro che sono indeldelladelin. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Specializzazione sostegno in Spagna, SIFE: il consiglio di Stato reinserisce in graduatoria i docenti in attesa di… - UMG_Tweet : Lunedì 27 Dicembre alle ore 15.00 si terrà un incontro di Presentazione del Corso di specializzazione per il sosteg… - ProDocente : Mobilità annuale sul sostegno senza specializzazione: quando è possibile - orizzontescuola : Mobilità annuale sul sostegno senza specializzazione: quando è possibile - univaq : Corsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità - a.a. 2020-2021 - documentazione re… -