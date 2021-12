Solidarietà | istruzione e lavoro | in un’UdA trasversale Infanzia | Primaria e Secondaria una scelta di libertà

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 30 dicembre 2021) In occasione della “Giornata mondiale della pace 2022” (che non si deve confondere con la “Giornata internazionale della pace” che si celebra, nel mondo, il 21 settembre), Papa Francesco cercherà di rispondere alle domande sull'e su come essa contribuisca a una pace duratura, afferma il Vaticano. Una pace capace di durare nel tempo e nel mondo può essere raggiunta solo reagendo con energia e determinazione ai numerosi bisogni delle generazioni attuali ma anche e principalmente di quelle future, come ha avuto modo di confermare anche il Vaticano comunicando il tema che Papa Francesco ha scelto, quest’anno, per il suo messaggio per la “Giornata mondiale della pace” del 2022. Una giornata che ha finito con il coinvolgere il mondo intero e non solo i cattolici. Non esiste nazione democratica, infatti, che non si interroga, in quella giornata, sul valore della ...