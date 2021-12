Scelta a sorpresa: Sophie Codegoni verso l’addio al Grande Fratello Vip (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sophie Codegoni bersaglio delle frecciatine delle sorelle Selassié e dichiara al Grande Fratello: “Mi sono rotta! Voglio andare via”. Sophie Codegoni sta lamentando ultimamente battute sul suo conto al GF Vip 6 in particolare da parte di Jessica Selassié e Soleil Sorge. Proprio oggi la showgirl si è arrabbiata al punto di voler tornare a casa e lasciare il reality. POTREBBE INTERESSARTI: GF Vip 6, lutto per Miriana Trevisan Sophie Codegoni verso l’addio al Grande Fratello Vip (fonte: instagram)Jessica Selassié, dopo essere stata rifiutata da Alessandro Basciano per Sophie ha cercato un chiarimento da quest’ultima. La modella ha affermato di essere ... Leggi su ck12 (Di giovedì 30 dicembre 2021)bersaglio delle frecciatine delle sorelle Selassié e dichiara al: “Mi sono rotta! Voglio andare via”.sta lamentando ultimamente battute sul suo conto al GF Vip 6 in particolare da parte di Jessica Selassié e Soleil Sorge. Proprio oggi la showgirl si è arrabbiata al punto di voler tornare a casa e lasciare il reality. POTREBBE INTERESSARTI: GF Vip 6, lutto per Miriana TrevisanalVip (fonte: instagram)Jessica Selassié, dopo essere stata rifiutata da Alessandro Basciano perha cercato un chiarimento da quest’ultima. La modella ha affermato di essere ...

