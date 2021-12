Quando uscirà Xiaomi 12 in Italia e probabile prezzo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Quando uscirà Xiaomi 12 in Italia, magari in tutte le sue varianti standard, 12 X e 12 Pro? A quale prezzo verrà commercializzato? I tre smartphone di punta sono stati presentati martedì 28 dicembre durante un evento in Cina. Già era noto che il keynote sarebbe stato dedicato al solo mercato asiatico ma ora, pregustato il buon hardware dei dispositivi, ci si chiede pure Quando i modelli arriveranno dalle nostre parti. Purtroppo il produttore non ha fornito informazioni puntuali su quanto gli Xiaomi 12 verranno presentati in Europa e dunque venduti anche nel nostro paese. A dire la verità non è neanche certo che arriveranno da noi tutte e tre i dispositivi lanciati in terra asiatica e si potrebbe preferire il lancio dei soli Xiaomi 12 e 12 Pro. ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 dicembre 2021)12 in, magari in tutte le sue varianti standard, 12 X e 12 Pro? A qualeverrà commercializzato? I tre smartphone di punta sono stati presentati martedì 28 dicembre durante un evento in Cina. Già era noto che il keynote sarebbe stato dedicato al solo mercato asiatico ma ora, pregustato il buon hardware dei dispositivi, ci si chiede purei modelli arriveranno dalle nostre parti. Purtroppo il produttore non ha fornito informazioni puntuali su quanto gli12 verranno presentati in Europa e dunque venduti anche nel nostro paese. A dire la verità non è neanche certo che arriveranno da noi tutte e tre i dispositivi lanciati in terra asiatica e si potrebbe preferire il lancio dei soli12 e 12 Pro. ...

