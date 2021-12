Podcast | è “Lezioni e Conferenze di Storia” di Barbero il più seguito su Spotify nel 2021

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Ildi Alessandro, ‘di’, è il piùsuin Italia nel. I racconti avvincenti e ricchi di curiosità che lo storico offre affrontando aspetti più o meno noti della, dal Medioevo all’Età Contemporanea sono i più popolari tra gli ascoltatori della piattaforma. Al secondo posto c’è Muschio Selvaggio, ildi Fedez e Luis Sal che affronta temi di cultura e società con ospiti diversi in ogni puntata. Terza posizione per ‘The Essential’, rassegna di attualità politica, economica e culturale in 5 minuit, ad opera di Mia Ceran. In quarta posizione ‘Demoni Urbani’, in cui Francesco Migliaccio racconta storie in arrivo da tutto il mondo che descrivono ...