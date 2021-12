Piove sulla tomba di Falcone: crolli, calcinacci e infiltrazioni nella chiesa che ospita il mausoleo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Piove sulla tomba di Giovanni Falcone. E una grossa macchia d’umidità incombe sulla sepoltura del magistrato simbolo della lotta alla mafia. A raccontare le precarie condizioni del mausoleo di Falcone e della chiesa di San Domenico a Palermo è oggi l’edizione locale di Repubblica. Che parla anche di un rischio allagamento: «Chi si assumerà la responsabilità se dovessero cadere dei pezzi di intonaco sui turisti che arrivano a frotte a visitare la tomba? Se continua così sarò costretto a transennarla e sarebbe un disastro. Soltanto un mese e mezzo fa era una macchiolina, adesso è sempre più estesa. Si aprirà una voragine come in altri punti della chiesa. Bisogna intervenire subito perché con le prossime piogge l’acqua ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 dicembre 2021)di Giovanni. E una grossa macchia d’umidità incombesepoltura del magistrato simbolo della lotta alla mafia. A raccontare le precarie condizioni deldie delladi San Domenico a Palermo è oggi l’edizione locale di Repubblica. Che parla anche di un rischio allagamento: «Chi si assumerà la responsabilità se dovessero cadere dei pezzi di intonaco sui turisti che arrivano a frotte a visitare la? Se continua così sarò costretto a transennarla e sarebbe un disastro. Soltanto un mese e mezzo fa era una macchiolina, adesso è sempre più estesa. Si aprirà una voragine come in altri punti della. Bisogna intervenire subito perché con le prossime piogge l’acqua ...

