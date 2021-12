PA, dai pagamenti ‘smart’ opportunità per digitalizzazione del Paese (Di giovedì 30 dicembre 2021) Passa anche dall’incremento dei pagamenti digitali nella Pubblica amministrazione (PA), il percorso di digitalizzazione del Paese. Perché se si considerano i numeri degli utenti – cittadini, imprese ed enti – che quotidianamente si interfacciano con le Pubbliche Amministrazioni, rendere più ‘smart’ e con soluzioni sempre più a portata di click i pagamenti di tributi, sanzioni e oneri significa attivare un circolo virtuoso che riguarda centinaia di migliaia di transazioni. “I pagamenti digitali nella PA stanno crescendo”, spiega Marco Torri, responsabile Advisory & Sales Team Pubblica Amministrazione di Nexi, che aggiunge: “Se guardiamo a ‘Pago PA’, la piattaforma digitale che a livello nazionale permette di effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 dicembre 2021) Passa anche dall’incremento deidigitali nella Pubblica amministrazione (PA), il percorso didel. Perché se si considerano i numeri degli utenti – cittadini, imprese ed enti – che quotidianamente si interfacciano con le Pubbliche Amministrazioni, rendere piùe con soluzioni sempre più a portata di click idi tributi, sanzioni e oneri significa attivare un circolo virtuoso che riguarda centinaia di migliaia di transazioni. “Idigitali nella PA stanno crescendo”, spiega Marco Torri, responsabile Advisory & Sales Team Pubblica Amministrazione di Nexi, che aggiunge: “Se guardiamo a ‘Pago PA’, la piattaforma digitale che a livello nazionale permette di effettuareverso la Pubblica Amministrazione ...

Advertising

Adnkronos : 'Deve crescere l’utilizzo dei pagamenti digitali nella pubblica amministrazione locale'. - zazoomblog : PA dai pagamenti smart opportunità per digitalizzazione del Paese - #pagamenti #smart #opportunità - telodogratis : PA, dai pagamenti ‘smart’ opportunità per digitalizzazione del Paese - TV7Benevento : PA, dai pagamenti 'smart' opportunità per digitalizzazione del Paese... -

Ultime Notizie dalla rete : dai pagamenti Non va tutto male, sapete? Nel 2021 più luci che ombre per le imprese ... ricominciando il regolare flusso di pagamenti e, quel che più importa, senza che si siano Un'altra ... sia ancora lontana, e nonostante le notizie sicuramente poco confortanti provenienti dai settori ...

PA, dai pagamenti 'smart' opportunità per digitalizzazione del Paese Chi sta in cima? Normalmente ci sono i Paesi del Nord Europa - Finlandia, Svezia, Danimarca - che non a caso sono i Paesi dove c'è la più alta diffusione di pagamenti digitali'. E i vantaggi dei ...

PA, dai pagamenti 'smart' opportunità per digitalizzazione del Paese Tiscali Notizie PA, dai pagamenti ‘smart’ opportunità per digitalizzazione del Paese (Adnkronos) – Passa anche dall’incremento dei pagamenti digitali nella Pubblica amministrazione (PA), il percorso di digitalizzazione del ...

China Evergrande, titolo in calo dopo nuovi mancati pagamenti coupon di Xie Yu e Clare Jim HONG KONG (Reuters) - Il titolo di China Evergrande Group ha perso terreno dopo il mancato pagamento di alcuni coupon offshore in scadenza a inizio settimana.

... ricominciando il regolare flusso die, quel che più importa, senza che si siano Un'altra ... sia ancora lontana, e nonostante le notizie sicuramente poco confortanti provenientisettori ...Chi sta in cima? Normalmente ci sono i Paesi del Nord Europa - Finlandia, Svezia, Danimarca - che non a caso sono i Paesi dove c'è la più alta diffusione didigitali'. E i vantaggi dei ...(Adnkronos) – Passa anche dall’incremento dei pagamenti digitali nella Pubblica amministrazione (PA), il percorso di digitalizzazione del ...di Xie Yu e Clare Jim HONG KONG (Reuters) - Il titolo di China Evergrande Group ha perso terreno dopo il mancato pagamento di alcuni coupon offshore in scadenza a inizio settimana.