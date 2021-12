Natale elettrico o a carbone? (Di giovedì 30 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color L’Italia è un Paese simpatico, perché vuole fare la grande al cospetto degli altri grandi del mondo, anche quando non ne ha le capacità e i mezzi. E le conseguenze, ovviamente, poi le paghiamo noi, che siamo gente abituata a sopportare davvero di tutto. E’ così che in questi giorni prenatalizi la cronaca ci ha tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 30 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color L’Italia è un Paese simpatico, perché vuole fare la grande al cospetto degli altri grandi del mondo, anche quando non ne ha le capacità e i mezzi. E le conseguenze, ovviamente, poi le paghiamo noi, che siamo gente abituata a sopportare davvero di tutto. E’ così che in questi giorni prenatalizi la cronaca ci ha tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

anarcomico : RT @istwood_klimt: Ragazzi sono veramente euforico, per Natale mi hanno regalato un forno elettrico così a casa mentre contemplo l'abisso d… - Marisa73354936 : @CalaminiciM piu' che un centrotavola mi sembra un plastico da trenino elettrico o una bancarella da mercatino di N… - mychancetospamm : 2019, borsa dell'acqua calda elettrica 2020, coperta con le maniche 2021, bollitore elettrico L'anno prossimo a n… - preferiscododo : Ho comprato uno spazzolino elettrico a mio papà per Natale ma lui già ce l’ha, quindi sono stata costretta a tenermelo evvabbene! - FortressSimon : @gisellaruccia No, non mi piace, senza un trenino elettrico che passa sui piatti non è Natale. -