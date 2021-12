Migranti, Papa “E’ uno scandalo sociale, non chiudere gli occhi” (Di giovedì 30 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ancora oggi tanti nostri fratelli e tante nostre sorelle sono costretti a vivere la medesima ingiustizia e sofferenza. La causa è quasi sempre la prepotenza e la violenza dei potenti”. Lo ha detto il Papa nel corso dell’udienza generale i Vaticano, ricordando la figura di “San Giuseppe come migrante perseguitato e coraggioso”. Il Santo Padre ha ricordato la figura di Erode che “era un uomo crudele, per risolvere i problemi aveva una sola ricetta: fare fuori. Egli è il simbolo di tanti tiranni di ieri e di oggi. Per questi tiranni la gente non conta, conta il potere e se hanno bisogno di espandere il potere fanno fuori la gente. E questo succede oggi. Non dobbiamo andare alla storia antica. La storia è piena di personalità che, vivendo in balia delle loro paure, cercano di vincerle esercitando in maniera dispotica il potere e mettendo in atto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ancora oggi tanti nostri fratelli e tante nostre sorelle sono costretti a vivere la medesima ingiustizia e sofferenza. La causa è quasi sempre la prepotenza e la violenza dei potenti”. Lo ha detto ilnel corso dell’udienza generale i Vaticano, ricordando la figura di “San Giuseppe come migrante perseguitato e coraggioso”. Il Santo Padre ha ricordato la figura di Erode che “era un uomo crudele, per risolvere i problemi aveva una sola ricetta: fare fuori. Egli è il simbolo di tanti tiranni di ieri e di oggi. Per questi tiranni la gente non conta, conta il potere e se hanno bisogno di espandere il potere fanno fuori la gente. E questo succede oggi. Non dobbiamo andare alla storia antica. La storia è piena di personalità che, vivendo in balia delle loro paure, cercano di vincerle esercitando in maniera dispotica il potere e mettendo in atto ...

