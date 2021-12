Advertising

MediasetTgcom24 : Manovra, Patuanelli: due miliardi ad agricoltura, pesca e agroalimentare #Manovra - Agricolae1 : #Manovra, @SPatuanelli : ecco tutto quello fatto dal @Mipaaf_ - IlFloricultore : Patuanelli: dopo ok a manovra, rapida ripresa iter disegno di legge sul florovivaismo - IlFloricultore:… - CatelliRossella : Manovra: Patuanelli, soddisfazione Mipaaf per legge bilancio - Istituzioni - -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra Patuanelli

TGCOM

Un quadro che completa le ingenti risorse legate al Pnrr', ha commentato il ministro delle Politiche agricole, Stefano... parla della. E ricorda: ' Tutti i gruppi parlamentari avevano promesso sostegno all'... Confido in una maggiore sensibilità da parte del ministronel prossimo provvedimento utile ' '...Oltre due miliardi di euro destinati ad agricoltura, pesca e agroalimentare: è quanto prevede la Legge di Bilancio. "Siamo riusciti a raddoppiare e triplicare le risorse rispetto al passato: assicuraz ...“Una maggioranza sgangherata, insieme solo per amore delle poltrone, ha prodotto una manovrata sbagliata, senza visione e prospettiva”. Fratelli d’Italia ha organizzato un flash mob davanti alla Camer ...