Manfredi e gli auguri di fine anno | “Nel 2022 lavoreremo per una Napoli inclusiva”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Dobbiamo lavorare per unanuova che sia più, che possa dare un’opportunità a tutti, che possa dare un’opportunità di lavoro a chi non lo ha“. Lo ha detto il sindaco di, Gaetanoin un messaggio augurale per ilrivolto ai napoletani. “Dobbiamo dare una speranza ai tanti giovani che vogliono costruire il futuro della nostra città e lo faremo tutti insieme“, ha aggiunto il sindaco che ha auspicato che ci sia “unadiversa che sappia testimoniare il suo passato guardando però con grande attenzione al futuro“. Un pensiero particolarelo ha riservato “agli operatori sanitari che si stimpegnando per fronteggiare la pandemia e un pensiero particolare va a chi sta più in ...