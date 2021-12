Limite pagamento in contanti 2022 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Annamaria Villafrate - Confermato il Limite del contanti a 999,99 euro a partire dal primo gennaio 2022, per chi trasgredisce sanzioni e segnalazioni. Leggi su studiocataldi (Di giovedì 30 dicembre 2021) Annamaria Villafrate - Confermato ildela 999,99 euro a partire dal primo gennaio, per chi trasgredisce sanzioni e segnalazioni.

Advertising

LavoriPubblici : La nuova soglia non include le negoziazioni a pronti di mezzi di pagamento in valuta. Sanzioni da 3mila a 50mila eu… - zazoomblog : Limite pagamento in contanti 2022 - #Limite #pagamento #contanti - zazoomblog : Limite pagamento in contanti 2022 - #Limite #pagamento #contanti - Luca9807 : @ArditoAD14 @BarlaBira Io non ho mai lesinato critiche alla cringestituzione, ma già il green pass base obbligatori… - cavicchioli : Nuovo articolo di Trend Online con un mio video: -