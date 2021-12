La crisi delle piscine, Barelli: “Impianti dimenticati nonostante i successi..” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma – E le piscine italiane? Da tempo non si discute sullo stato economico e strutturale degli Impianti natatori. Regolati con norme che assicurano sicurezza e ripresa dell’attività nei mesi passati, molte ancora soffrono della crisi patita a causa della diffusione pandemica da Covid. Torna a parlarne e a margine di una Olimpiade ricca di medaglie e di successi, insieme ad un Mondiale in corta altrettanto emozionante, che di riflesso hanno portato con sé la voce di imprenditori stremati e preoccupati per la continuazione dell’attività natatoria, che ha regalato all’Italia campioni olimpici e mondiale, il presidente della Federnuoto Paolo Barelli: “I risultati raggiunti ai Giochi di Tokyo e agli ultimi mondiali di Abu Dhabi sono straordinari e sono merito del lavoro dei ragazzi, dei loro tecnici, ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma – E leitaliane? Da tempo non si discute sullo stato economico e strutturale deglinatatori. Regolati con norme che assicurano sicurezza e ripresa dell’attività nei mesi passati, molte ancora soffrono dellapatita a causa della diffusione pandemica da Covid. Torna a parlarne e a margine di una Olimpiade ricca di medaglie e di, insieme ad un Mondiale in corta altrettanto emozionante, che di riflesso hanno portato con sé la voce di imprenditori stremati e preoccupati per la continuazione dell’attività natatoria, che ha regalato all’Italia campioni olimpici e mondiale, il presidente della Federnuoto Paolo: “I risultati raggiunti ai Giochi di Tokyo e agli ultimi mondiali di Abu Dhabi sono straordinari e sono merito del lavoro dei ragazzi, dei loro tecnici, ...

