Inter, il difensore del futuro può dire ‘sì’ nei prossimi giorni (Di giovedì 30 dicembre 2021) Colpo in difesa per l’Inter di Simone Inzaghi. Nei prossimi giorni può dire di ‘sì’ Matthias GInter, difensore del Borussia Monchengladbach. L’Inter di Simone Inzaghi, fresco campione di inverno del Campionato di Serie A 2021/2022, è pronta a tornare al lavoro per proseguire la sua marcia inarrestabile. Il club nerazzurro, intanto, pianifica il futuro, dando Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 30 dicembre 2021) Colpo in difesa per l’di Simone Inzaghi. NeipuòdiMatthias Gdel Borussia Monchengladbach. L’di Simone Inzaghi, fresco campione di inverno del Campionato di Serie A 2021/2022, è pronta a tornare al lavoro per proseguire la sua marcia inarrestabile. Il club nerazzurro, intanto, pianifica il, dando Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Inter : ??? | BASTONI Il difensore tra i migliori in campo nella vittoria sul Torino per 1-0 ?? - castellanoskin3 : RT @serieAnews_com: ?? Chi è stato il miglior difensore del 2021? Riflettete e... VOTATE ?? #SerieA #chiellini #koulibaly #tomori #skriniar… - serieAnews_com : ?? Chi è stato il miglior difensore del 2021? Riflettete e... VOTATE ?? #SerieA #chiellini #koulibaly #tomori… - infoitsport : Mercato Inter, un difensore sempre più vicino: la situazione - infoitsport : L’Inter avanza per Ginter, il difensore centrale della ‘Mannschaft’ -