Hellas Verona | Barak non si muove | Milan e Inter avvisate

L'Hellas Verona non vuole privarsi di Antonin Barak: sul giocatore anche l'Interesse di Milan, Inter e alcune squadre inglesi L'Hellas Verona non lascerà partire Antonin Barak a gennaio. A riportarlo è il Corriere di Verona che spiega come gli scaligeri non vorrebbero far partire il trequartista ceco. Milan, Inter e Atalanta sono avvisate e con loro anche alcuni club inglesi che nei giorni scorsi avevano mostrato Interesse. Tudor punta forte sul ritorno del centrocampista per il girone di ritorno.

Verona: un ex Chievo in arrivo dalla Sampdoria Commenta per primo Fabio Depaoli torna a Verona . Dopo aver vestito la maglia del Chievo, il terzino destro classe 1997 ex Atalanta e Benevento è destinato all'Hellas, pronto a ingaggiarlo in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria.

Hellas Verona, Casale non si muove fino a giugno. Ci ha pensato anche la Lazio TUTTO mercato WEB Napoli-Verona, DASPO per tredici tifosi dell’Hellas I supporters in questione lo scorso 7 novembre al Maradona avevano forzato un cordone di sicurezza per cambiare settore Tredici DASPO per altrettanti tifosi gialloblù: ecco il provvedimento emesso dal ...

VERONA, A GENNAIO BARAK NON SI MUOVE Antonin Barak non lascerà l’Hellas Verona nel mercato di gennaio. Lo scrive il Corriere di Verona, secondo cui il club scaligero ...

