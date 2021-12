Gigi D’Alessio: “Ho il Covid! Niente Capodanno su RaiUno” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Positivo “dopo 5 tamponi antigenici negativi” Il cantante rivela di avere una carica virale bassissima “Evidentemente è perchè sono vaccinato” Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di giovedì 30 dicembre 2021) Positivo “dopo 5 tamponi antigenici negativi” Il cantante rivela di avere una carica virale bassissima “Evidentemente è perchè sono vaccinato” Perizona Magazine.

