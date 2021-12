Disoccupati: la maggior parte donne e vivono al Sud. L’analisi di applavoro.it (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nel 2021 la maggior parte dei Disoccupati in Italia è donna. E’ quanto emerge da un’analisi condotta da applavoro.it, il portale che punta alla meritocrazia e mette in contatto domanda e offerta di lavoro, sui dati degli iscritti alla piattaforma. Oltre la metà risulta essere donna Ben oltre la metà degli iscritti di quest’anno risulta essere donna (61,84%). Un dato in crescita rispetto a quello del 2020 dove la percentuale di donne era sì lo stesso maggiore di quello degli uomini, ma si fermava al 55,31%. Andando più nel dettaglio il dato curioso ma allo stesso tempo preoccupante che emerge è che in Italia la maggior parte dei Disoccupati che cerca lavoro appartiene alla fascia 45-54 anni, che sfiorano quasi il 30% della platea. ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nel 2021 ladeiin Italia è donna. E’ quanto emerge da un’analisi condotta da.it, il portale che punta alla meritocrazia e mette in contatto domanda e offerta di lavoro, sui dati degli iscritti alla piattaforma. Oltre la metà risulta essere donna Ben oltre la metà degli iscritti di quest’anno risulta essere donna (61,84%). Un dato in crescita rispetto a quello del 2020 dove la percentuale diera sì lo stessoe di quello degli uomini, ma si fermava al 55,31%. Andando più nel dettaglio il dato curioso ma allo stesso tempo preoccupante che emerge è che in Italia ladeiche cerca lavoro appartiene alla fascia 45-54 anni, che sfiorano quasi il 30% della platea. ...

