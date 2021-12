Covid, record contagi: oltre 11.500 in Piemonte (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nuovo record di contagi, per il terzo giorno consecutivo, in Piemonte. Sono 11.515 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, il 12,7% di 90.662 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 7.950 (69,0%). Otto i decessi, nessuno di oggi, superano quota cento i ricoveri in terapia intensiva, dove sono 102 (+3), mentre nei reparti ordinari i pazienti sono 1.176 (+29). Le persone in isolamento domiciliare sono 62.608, gli attualmente positivi 63.886, i nuovi guariti 2.574.Dall’inizio della pandemia, dunque, il Piemonte registra 487.296, 12.037 decessi e 411.373 guariti. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nuovodi, per il terzo giorno consecutivo, in. Sono 11.515 i nuovi casi di persone risultate positive al-19, il 12,7% di 90.662 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 7.950 (69,0%). Otto i decessi, nessuno di oggi, superano quota cento i ricoveri in terapia intensiva, dove sono 102 (+3), mentre nei reparti ordinari i pazienti sono 1.176 (+29). Le persone in isolamento domiciliare sono 62.608, gli attualmente positivi 63.886, i nuovi guariti 2.574.Dall’inizio della pandemia, dunque, ilregistra 487.296, 12.037 decessi e 411.373 guariti. L'articolo proviene da Nuova Società.

