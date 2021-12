Covid | Napoli; anche Elmas positivo

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Eljifè risultatoal- 19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Macedonia nella serata di ieri prima del suo rientro in Italia. Lo annuncia ufficialmente ilche ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A NAPOLI, INSIGNE E FABIAN RUIZ NEGATIVI AL COVID-19. SARANNO DISPONIBILI PER IL MATCH CON LA JUVEN… - claudioruss : La SSC #Napoli comunica che il giocatore Victor #Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'… - SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI, VICTOR OSIMHEN POSITIVO AL COVID-19 Tampone effettuato prima del rientro in Italia #SkySport… - napolipiucom : Napoli, Elmas positivo al Covid 19: il comunicato ufficiale #CalcioNapoli #elmas #juvenapoli #napoli… - LALAZIOMIA : Napoli, un altro calciatore positivo al Covid: il comunicato -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Napoli

Eljif Elmas è risultato positivo al- 19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Macedonia nella serata di ieri prima del suo rientro in Italia. Lo annuncia ufficialmente ilche ha già positivi Osimehn e Lozano. ...Gli ultimi due anni sono stati, purtroppo, segnati dall'impatto delche continua ad avere ... BCC di. Si piazza al quinto posto di questa speciale classifica con 392,62 punti e 5 stelle. ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI I casi di Covid non si fermano in serie A e il Napoli ha una nuova positività in squadra: si tratta di Elmas, che ha effettua ...(Lapresse) Victor Osimhen è risultato positivo al Covid. L'attaccante nigeriano, recentemente operato al volto dopo uno scontro di gioco nel match contro l'Inter, era già ...