Covid: Giani, 'Più di 3,1 mln toscani hanno ricevuto la prima dose di vaccino' (Di giovedì 30 dicembre 2021) Firenze, 30 dic. - (Adnkronos) - "Più di 3 milioni e 125 mila toscane e toscani hanno ricevuto la prima dose di vaccino". Lo annuncia il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sui social. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Firenze, 30 dic. - (Adnkronos) - "Più di 3 milioni e 125 mila toscane eladi". Lo annuncia il presidente della Regione Toscana, Eugenio, sui social.

Advertising

rtl1025 : ??? 'Faccio appello al #Governo, in vista delle decisioni che prenderà domani, affinché vada verso quello che per il… - Elbareport : Giani: “In arrivo il raddoppio dei tamponi per fronteggiare l’incremento dei casi Covid” - GazzettadiSiena : Il presidente Giani insiste sulla necessità di un lock down per non vaccinati: 'In Toscana sono circa 250 mila, per… - infoitinterno : Covid, Giani: 'Il doppio dei tamponi contro l'aumento dei contagi' - Marco_chp1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, appello di Giani al governo: 'Introduca lockdown ai non vaccinati' #covid -