Covid, contagi nel Sannio: oltre 380 in un giorno (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Continuano ad aumentare i contagi nel Sannio. Sono 388 i nuovi positivi nel Sannio. Secondo i numeri diffusi dal Ministero della Salute, sono ben 388 i nuovi casi di positività al virus riscontrati in provincia nelle ultime 24 ore. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

