Covid-19 | la biologa di Astrazeneca parla della prossima pandemia | “Potrebbe essere peggio”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Durante la 44esima edizione di Richard Dimbleby Lecture in onda sulla BBC, la nota ricercatrice Sarah Gilbert ha chiacchierato a lungo sullada-19 che, da quasi due anni a questa parte, non ci lascia scampo. Laè stata tra le prime a studiare il virus SARS-CoV-2 e a tentare di contrastarlo con la creazione del vaccino. La variante Omicron è uno dei tanti punti toccati dalla ricercatrice durante la conferenza, la quale si mostra preoccupata soprattutto per ciò che le future pandemie ci riserveranno. Per la studiosa, infatti,roanche più contagiose e letali di quella da-19. Pandemie: “ropiù contagiose o letali” Dopo quasi due anni dallo scoppio ...