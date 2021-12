Chelsea, alla ricerca di un difensore: tre gli obiettivi (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Chelsea sta cercando un difensore viste le possibile partenze a gennaio, tre i nomi nel mirino del club inglese Il Chelsea mette le mani avanti per la difesa e cerca un rinforzo già a gennaio. Nonostante il bilancio in rosso i blues starebbero seguendo con attenzione ben tre nomi. Secondo il Daily Express, piacciono agli inglesi Koundè del Siviglia, Lacroix del Wolfsburg e Szalai del Fenerbahce. Quest’ultimo cercato anche da Milan e Napoli, ha allontanato le voci mercato nelle ultime ore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ilsta cercando unviste le possibile partenze a gennaio, tre i nomi nel mirino del club inglese Ilmette le mani avanti per la difesa e cerca un rinforzo già a gennaio. Nonostante il bilancio in rosso i blues starebbero seguendo con attenzione ben tre nomi. Secondo il Daily Express, piacciono agli inglesi Koundè del Siviglia, Lacroix del Wolfsburg e Szalai del Fenerbahce. Quest’ultimo cercato anche da Milan e Napoli, ha allontanato le voci mercato nelle ultime ore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GIUSPEDU : RT @NicoSchira: Domani nell’integrale a Sky #Lukaku rincarerà la dose: una sorta di “In ginocchio da te” 2.0. Il pentimento e voglia di tor… - AndreaPintore5 : RT @NicoSchira: Domani nell’integrale a Sky #Lukaku rincarerà la dose: una sorta di “In ginocchio da te” 2.0. Il pentimento e voglia di tor… - LucaB710 : RT @SandroSca: Morata in prestito dall'Atleti al Barca che ci dà Luuk de Jong in prestito dal Siviglia al quale diamo Arthur in prestito At… - Margigiambi : RT @SandroSca: Morata in prestito dall'Atleti al Barca che ci dà Luuk de Jong in prestito dal Siviglia al quale diamo Arthur in prestito At… - DanyRoss70 : RT @SandroSca: Morata in prestito dall'Atleti al Barca che ci dà Luuk de Jong in prestito dal Siviglia al quale diamo Arthur in prestito At… -