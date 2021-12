Calendario pallanuoto 2022 | date e programma di tutti gli eventi Spiccano Europei e Mondiali

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Nellavivrà principalmente nell’attesa del maggior evento sportivo dell’anno, ovvero idi Fukuoka, in Giappone, che andranno in scena dal 13 al 29 maggio. Il Settebello è campione del mondo in carica, avendo vinto il titolo nel 2019. Tra marzo ed aprile si esauriranno la Coppe Italia, maschile e femminile, l’Euro Cup maschile e le Coppe europee femminili, mentre slittano tra fine giugno ed inizio luglio le Finali Scudetto e la Final Eight della Champions League maschile. A fine estate, tra agosto e settembre, si giocheranno glisenior di Spalato, in Croazia.04-06 marzo Final Six Coppa Italia femminile 05 e 26 marzo Finali Euro Cup 11-13 marzo Final Eight Coppa Italia maschile 26-27 marzo Final Four LEN ...

Nella pallanuoto la squadra Under 16 del Centro Sub Nuoto Faenza ha affrontato domenica scorsa la ... che al momento è in calendario per domenica 6 febbraio in un impianto da definire: avranno di ... Fine anno di fatica per il Settebello in Spagna domani alle 18. Lavoro straordinario per i campioni del mondo che il 18 gennaio saranno attesi alla "prima" ufficiale in World League contro la Serbia ...