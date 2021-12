Advertising

infoiteconomia : Arriva la stangata di Capodanno sulle bollette - GiovannaCampi6 : RT @giulicitte52: Bollette, arriva la stangata. A gennaio +55% per la luce e +41,8% il gas - Economia - ANSA - giulicitte52 : Bollette, arriva la stangata. A gennaio +55% per la luce e +41,8% il gas - Economia - ANSA - comein1specchio : Buon divertimento. Bollette, arriva la stangata. A gennaio +55% per la luce e +41,8% il gas - Economia - ANSA - CapitaleIl : Bollette, arriva la stangata. A gennaio +55% per la luce e +41,8% il gas. Dovete morire. -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva stangata

Dal primo gennaio l'aumento della bolletta dell'elettricità per la famiglia tipo in tutela sarà del +55%, mentre per quella del gas del +41,8% . Lo fa sapere l'Autorità di regolazione per energia, ...una nuovasulle bollette di luce e ga s. Dopo gli aumenti di inizio ottobre, infatti, a partire dal 1° gennaio 2022 si registrerà una nuova crescita senza precedenti della spesa per ...Si rischia una stangata, a parità di consumi, pari a circa +1.200 euro a nucleo familiare nel corso del 2022. (Corriere della Sera) Lo rende noto l'Arera. partire dal primo gennaio l'aumento per la ...ROMA. Arriva la stangata di fine anno per le bollette. L’aumento per la famiglia tipo sarà del +55% per la bolletta dell’elettricità e del +41,8% per quella del gas per il primo trimestre del 2022. A ...