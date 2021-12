Alloggi via Saragat, Chiusolo: “Arriveremo alla stipula degli atti pubblici” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “È l’ennesima riprova che la battaglia intrapresa al fianco degli assegnatari di Via Saragat porterà alla doverosa stipula degli atti pubblici, così come sancito dai vertici dell’Acer. Nessuna promessa o finzione elettorale. Una figuraccia per quelle forze politiche che dimostrano di essere più contente che i problemi non si risolvano piuttosto che prendere atto delle capacità della nostra amministrazione. Continueremo a batterci finché la vicenda non sarà conclusa avendo quale unico obiettivo quello di tutelare gli interessi della nostra comunità”. Lo dichiara l’assessore all’Urbanistica, Molly Chiusolo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “È l’ennesima riprova che la battaglia intrapresa al fiancoassegnatari di Viaporteràdoverosa, così come sancito dai vertici dell’Acer. Nessuna promessa o finzione elettorale. Una figuraccia per quelle forze politiche che dimostrano di essere più contente che i problemi non si risolvano piuttosto che prendere atto delle capacità della nostra amministrazione. Continueremo a batterci finché la vicenda non sarà conclusa avendo quale unico obiettivo quello di tutelare gli interessi della nostra comunità”. Lo dichiara l’assessore all’Urbanistica, Molly. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

