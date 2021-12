A Hong Kong il giornalismo non è più libero: chiude l’ultima redazione (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ad Hong Kong piano piano chiudono tutti i giornali: infatti a quanto riporta Il Giornale, anche l’ultimo giornale che era libero è stato definitivamente chiuso, la redazione di Stand News. Hong Kong: il giornalismo non è più libero Piano piano ad Hong Kong stanno chiudendo tutti i giornali, la stampa libera è diventata un’utopia e di fatto tutto è controllato dal Governo, dal Partito, quindi di fatto da Pechino. Si sperava, però, che almeno la redazione di Stand News potesse rimanere aperta. A quanto riporta il Giornale, però, si poteva dire che il destino della redazione era segnato: a giugno era stato sequestrato l’Apple Daily, il tabloid fondato nel 1995 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) Adpiano piano chiudono tutti i giornali: infatti a quanto riporta Il Giornale, anche l’ultimo giornale che eraè stato definitivamente chiuso, ladi Stand News.: ilnon è piùPiano piano adstannondo tutti i giornali, la stampa libera è diventata un’utopia e di fatto tutto è controllato dal Governo, dal Partito, quindi di fatto da Pechino. Si sperava, però, che almeno ladi Stand News potesse rimanere aperta. A quanto riporta il Giornale, però, si poteva dire che il destino dellaera segnato: a giugno era stato sequestrato l’Apple Daily, il tabloid fondato nel 1995 ...

