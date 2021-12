Zona gialla in Lombardia e Lazio, Liguria verso l'arancione: ecco dove corre Omicron (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Quasi 100mila casi in un giorno: 98.030, con un tasso di positività molto alto, al 9,5 per cento e 148 decessi. La Omicron corre a velocità supersonica in 37 province. Milano ha... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Quasi 100mila casi in un giorno: 98.030, con un tasso di positività molto alto, al 9,5 per cento e 148 decessi. Laa velocità supersonica in 37 province. Milano ha...

