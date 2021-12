Vito Fusco | chi è l’ex fidanzato di Miriana Trevisan | “Ma quali cinque anni da sola | bugiarda”

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nella lettera spedita a Novella,chiede di non essere sentimentalmente associato a, visto che la loro storia è ormai finita definitivamente e che nella sua vita c’è oggi un’altra donna. “Conabbiamo avuto una bella relazione sentimentale, poi trasformata, dopo la separazione, in una profonda amicizia.”, spiega lui nella missiva. Poi continua: “La storia è terminata alcune settimane prima del suo ingresso nella Casa, ma pare che alcuni ritengano che tale storia sia ancora in piedi. Tanto da inviarmi, quotidianamente, sollecitazioni di dire la verità attraverso le mie pagine social, con messaggi sia privati sia pubblici, spesso anche aggressivi.”, lamenta l’uomo. Gli stessi messaggi li avrebbe ricevuti anche la sua nuova compagna, Veronica: “come me, riceve da giorni decine di messaggi relativi al mio rapporto ...

robypava : @mike_fusco @thetrueshade @docgariff ahia, qua non vorrei essere al posto di Vito -

Ultime Notizie dalla rete : Vito Fusco

ComingSoon.it

Effettivamente, prima del suo ingresso al Gf Vip , Miriana ha avuto una liaison con, confermata da lui stesso, che si è trasformata in amicizia quando entrambi hanno capito che l'amore non ..."In questo tempo di incertezza e di sfiducia - scrive l'amministrazione guidata dal primo cittadino- il Natale è un faro che fa rinascere dentro e per questo vogliamo accendere per ...Vito chiede di non essere sentimentalmente associato a Miriana, visto che la loro storia è ormai finita definitivamente e ...Il 12 aprile del 1960 ci fu la prima mossa della difesa per il ‘secondino’ assassino fu fatta dall’avvocato Carlo Cipullo, il quale segnalò al G.I. Vincenzo Cimino che… “L’unica questione che in quest ...