Usa contro i militari birmani: "basta armi alla giunta" (Di mercoledì 29 dicembre 2021) basta armi alla giunta golpista in birmania. Gli Stati Uniti condannano la strage di Natale, attribuita ai militari, nello Stato di Kayah, in un'area dove e' radicata una minoranza cristiana: almeno ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 dicembre 2021)golpista ina. Gli Stati Uniti condannano la strage di Natale, attribuita ai, nello Stato di Kayah, in un'area dove e' radicata una minoranza cristiana: almeno ...

Advertising

Anna_7_stellare : RT @ShinNihonKikaku: @GrandeFratello @GrandeFratello PRENDETE PROVVEDIMENTI CONTRO KATIA!!! Una donna che parla con tono aggressivo, che u… - a_boiso_004 : L'aggressione di NATO contro la Russia è comprensibile. Questi vassalli USA hanno portato la rovina della Russia ne… - vaccipianococc1 : fate un TELEVOTO FLASH di soledad contro uno chiunque, come all’isola dei famosi vediamo se non viene sbattuta fuo… - rizasghafa : @archiebstty ecco! Lei ormai si sa che è pessima, ma appunto la cosa che ki da fastidio di lui è proprio sto good g… - luigideluca_ : RT @PDUmorista: Mauro da Mantova, Selvaggia Lucarelli violentissima contro Giuseppe Cruciani che usa mitomani in cerca di visibilità nel ru… -