Un malware distribuito direttamente da Samsung? Cosa c’è di vero

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Quando c’è di mezzo “Showbox”, un applicazione utilizzata per la visione di film pirata, non si può dormire sonni tranquilli. Nemmenoe il suo Galaxy Store, a quanto pare infestato da. Showbox, l’app per scaricare i film pirata – Adobe StockShowbox, o più precisamente ilche si maschera quale app Showbox, parrebbe essere un trojan modulare, ossia un’applicazione che si intrufola nei dispositivi adottando un travestimento, e che per funzionare ha bisogno di file aggiuntivi, che vengono scaricati dopo che l’app è stata installata. Sarebbe questa la causa di unda, nel suo Store, molto simile a quello di Google, sempre e comunque con Android di mezzo. La scoperta è stata fatta dal noto Max ...

CyberSecHub0 : RT @NetSicurezza: #malware su #galaxystore : ATTENZIONE! #cybersecurity #sicurezzainformatica #warning - NetSicurezza : #malware su #galaxystore : ATTENZIONE! #cybersecurity #sicurezzainformatica #warning - infoitscienza : Galaxy Store avrebbe un malware distribuito per errore dalla stessa Samsung: cosa c’è di vero? -

A differenza degli altri ransomware, BlackCat appare agli esperti come creato e... Blocca i virus e ildi mining delle criptovalute Guarda l'offerta 4 Protezione ad alte prestazioni ...In pochi giorni è statounche utilizza questa vulnerabilità per installarsi. C'è però un altro problema: questa forte concentrazione degli attacchi ha polarizzato gli sforzi ...Sono comparse in rete segnalazioni sulla presenza di malware in alcune app presenti nel Galaxy Store degli smartphone samsung.Gli utenti, inconsciamente, utilizzano delle app fragili e molto simili a quelle del Galaxy Store. Ma cosa comporta?