The Book of Boba Fett: un video del dietro le quinte mostra la creazione del protagonista

Un video mostra qualche dettaglio del dietro le quinte della serie The Book of Boba Fett, approfondendo il lavoro compiuto da Temuera Morrison. The Book of Boba Fett ha debuttato oggi in streaming su Disney+ e una nuova featurette approfondisce il lavoro compiuto sul set dal protagonista Temuera Morrison. Il video si apre con le dichiarazioni del produttore Dave Filoni che loda il talento dell'attore e la sua presenza scenica. Il filmato che mostra alcune sequenze del dietro le quinte della serie The Book of Boba Fett prosegue con le parole del regista Robert Rodriguez che sottolinea ...

