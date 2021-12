Sci alpino | Mattia Casse | “Abbonato al numero 1 | velocità bassa prima del San Pietro e ho sbagliato”

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)ha conquistato un buon decimo posto nel superG di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci. L’azzurro, sceso col pettorale1, ha fatto bella figura sulla sempre insidiosa pista Stelvio ed è riuscito ad agguantare una comunque prestigiosa top-10. Il nostro portacolori può guardare con ottimismo ai prossimi appuntamenti, già a partire da domani quando si disputerà un altro superG a Bormio.ha analizzato la sua prestazione attraverso i canali federali: “Commentavo con il mio skiman,della partenza, che ormai sonoaluno: alla fine mi piace, lo interpreto sempre bene. Domani sarà un’altra gara, oggi ho fatto qualche errorino, avevo una ...

- 13.25 Così gli altri italiani: 13° Christof Innerhofer a 1.66, 24° Dominik Paris a 2.18, 32° Matteo Marsaglia a pari merito con Guglielmo Bosca a 2.60, 53° Giovanni Franzoni a 4.15, 54° ...Terza piazza, invece, per il più quotato connazionale Vincent Kriechmayr, che ha accusato un ritardo di 85 centesimi dalla vetta. Quarto posto per il vincitore dello scorso anno, l'americano Ryan ...Mattia Casse ha conquistato un buon decimo posto nel superG di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L'azzurro, sceso col pettorale numero 1, ha fatto bella figura sulla ...Sport - Mattia Casse (Ita) 127 44. Matteo Marsaglia (Ita) 92 52. Christof Innerhofer (Ita) 74 56. Alex Vinatzer (Ita) 70 58. Giuliano Razzoli (Ita) 69 65. Simon Maurberger (Ita) 48 69. Tommaso Sala ...