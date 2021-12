Revisioni auto | c’è la proroga | le nuove scadenze

Advertising

videomotorsIT : Patenti e fogli rosa, decisa la nuova proroga // - sihappynovara : Stai cercando un centro per la revisione della tua auto????????? Noi di MOTOR DIESEL, ci prendiamo cura dei tuoi me… - infoitinterno : Tragedia a Villasor, parrucchiere muore nell'auto che esce di strada e sfonda il muro di un centro revisioni - vivere_sardegna : Tragedia a Villasor, parrucchiere muore nell’auto che esce di strada e sfonda il muro di un centro revisioni - ANSA_Motori : Nel decreto Milleproroghe una norma taglia-code per revisioni di auto e camion - #ANSAmotori -

Ultime Notizie dalla rete : Revisioni auto

QUOTIDIANO NAZIONALE

Queste le nuove date: Per lescadute a febbraio 2021 vi è una proroga al 31 dicembre 2021 per quelle scadute a marzo 2021 vi è una proroga fino a gennaio 2022 per quelle scadute ad aprile ...... Nuvoletta Giugliarelli Mordivoglia, Luca Nicolellli Fulgenzi, Irena Ristic, Roberto Rizzo, Stefania Troaini, Fabrizio Valmonti e l'azienda di Ponte San Giovanni Consorziodi Antonello ...Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato attraverso una circolare le nuove date di scadenza ...La scorsa settimana il Governo ha prorogato lo stato d’emergenza in Italia, legato alla pandemia, al prossimo 31 marzo. Di conseguenza, anche la validità dei documenti e le scadenze sono state ulterio ...