Qui il Capodanno sarà il più lungo al mondo | i festeggiamenti da ‘record’

Un Capodanno da record quello che verrà celebrato a Dubai, dove è in corso l'Esposizione Universale. 192 i Paesi coinvolti all'Expo e per questo sono previste 13 ore di festeggiamenti per celebrare tutti i paesi coinvolti. LEGGI ANCHE: — A Dubai la cornice grattacielo più alta (e social) del pianeta La festa di Capodanno inizierà così alle 3 del pomeriggio ora di Dubai (le 12 ora italiana) per terminare alle 4 di notte (le 1 in Italia). Ad aprire questi festeggiamenti da record saranno Nuova Zelanda , Giappone e Australia. Due gli spettacoli pirotecnici previsti: uno a mezzanotte e uno poco prima della chiusura alle 3 di notte.

