Pubblica ignoranza (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Magistrati, avvocati, notai. E poi insegnanti e giornalisti. I dati che emergono dai concorsi sono sconfortanti. Si registrano gravi incapacità nella scrittura, con tanto di congiuntivi a vanvera e abbreviazioni (sbagliate) stile sms. Risultato? Una strage di candidati. E mentre si polemizza sul tema di maturità, i problemi emergono già dai test fatti alla scuola dell’obbligo. Non c’è solo chi considera una massaia «un ammasso di qualcosa», chi scrive riscuotere con la «q» o chi usa le abbreviazioni degli sms con «xchè» invece di «perché». Gli errori di ortografia e di grammatica da almeno vent’anni infarciscono i testi scritti da studenti universitari e da chi aspira a diventare magistrato, avvocato, notaio, giornalista, riproponendo periodicamente un problema irrisolto: moltissimi giovani non conoscono l’italiano di base. L’ultimo esempio arriva dal concorso di luglio per 310 ... Leggi su panorama (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Magistrati, avvocati, notai. E poi insegnanti e giornalisti. I dati che emergono dai concorsi sono sconfortanti. Si registrano gravi incapacità nella scrittura, con tanto di congiuntivi a vanvera e abbreviazioni (sbagliate) stile sms. Risultato? Una strage di candidati. E mentre si polemizza sul tema di maturità, i problemi emergono già dai test fatti alla scuola dell’obbligo. Non c’è solo chi considera una massaia «un ammasso di qualcosa», chi scrive riscuotere con la «q» o chi usa le abbreviazioni degli sms con «xchè» invece di «perché». Gli errori di ortografia e di grammatica da almeno vent’anni infarciscono i testi scritti da studenti universitari e da chi aspira a diventare magistrato, avvocato, notaio, giornalista, riproponendo periodicamente un problema irrisolto: moltissimi giovani non conoscono l’italiano di base. L’ultimo esempio arriva dal concorso di luglio per 310 ...

Advertising

Armarosono : RT @stefano_vespa: Aspiranti #magistrati bocciati perché non conoscono l'italiano. Strage anche ai concorsi per #avvocati, #notai e all'esa… - massi64 : @cranb25 @S1m0n3_0rs0 @NandoFerdi3 @Corriere È proprio sicuro? Legga gli ultimi dati dell'ISS. Non dicono proprio c… - stefano_vespa : Aspiranti #magistrati bocciati perché non conoscono l'italiano. Strage anche ai concorsi per #avvocati, #notai e al… - robertlover : RT @LucillaMasini: #Fusaro, convinto che i vaccini siano inutili, pubblica inconsapevolmente una proporzione che gli dà torto, e commenta:… - Pericle2V : @Laila76913893 @cerasimc @claudiovelardi @GiuseppeConteIT Hai vinto tu per ignoranza. Campione del mondo. Dubitate… -