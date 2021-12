PSG, Mbappé: «Vinco Champions e Mondiale. In Qatar aspetto Verratti» (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il fuoriclasse del PSG Mbappé si è raccontato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport Kylian Mbappé, fuoriclasse del PSG, si è raccontato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport tra gli obiettivi prossimi e argomenti di stretta attualità. GLOBE SOCCER AWARDS – «Ogni premio è emozionante perché diverso dagli altri, perché ha una sua storia ed è simbolico. E il fatto di essere premiato in un evento così importante, davanti a grandi giocatori è qualcosa di particolarmente prestigioso. E’ pure una grande motivazione per continuare a lavorare duro e ottenere altri riconoscimenti, collettivi e individuali». 2021 IN CRESCITA – «Quando si vivono fasi in cui non si riesce a realizzare gli obiettivi prefissati, bisogna sapersi rimettere in discussione: è quel che ho fatto. Ed è anche il modo che mi serve per andare avanti. Ho semplicemente ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il fuoriclasse del PSGsi è raccontato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport Kylian, fuoriclasse del PSG, si è raccontato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport tra gli obiettivi prossimi e argomenti di stretta attualità. GLOBE SOCCER AWARDS – «Ogni premio è emozionante perché diverso dagli altri, perché ha una sua storia ed è simbolico. E il fatto di essere premiato in un evento così importante, davanti a grandi giocatori è qualcosa di particolarmente prestigioso. E’ pure una grande motivazione per continuare a lavorare duro e ottenere altri riconoscimenti, collettivi e individuali». 2021 IN CRESCITA – «Quando si vivono fasi in cui non si riesce a realizzare gli obiettivi prefissati, bisogna sapersi rimettere in discussione: è quel che ho fatto. Ed è anche il modo che mi serve per andare avanti. Ho semplicemente ...

Advertising

DiMarzio : #Mbappe ha parlato anche del suo futuro e del legame con il #PSG - CalcioPillole : Kylian #Mbappé è protagonista questa mattina di una lunga intervista sulla Gazzetta dello Sport - JohSogos : RT @cmdotcom: #Mbappé: ‘Spero di trovare l’#Italia al #Mondiale. Per #Donnarumma al #Psg non è una situazione facile. Il rinnovo…' https://… - CalcioNews24 : #Mbappé si racconta e fissa gli obiettivi - cmdotcom : #Mbappé: ‘Spero di trovare l’#Italia al #Mondiale. Per #Donnarumma al #Psg non è una situazione facile. Il rinnovo…… -

Ultime Notizie dalla rete : PSG Mbappé PSG, Mbappé: "Vinco Champions e Mondiale. In Qatar aspetto Verratti" ASCOLTA Il fuoriclasse del PSG Mbappé si è raccontato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport Kylian Mbappé, fuoriclasse del PSG, si è raccontato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport tra gli obiettivi ...

Mbappé, il Real? ora penso a batterlo in Champions ... il campionato e la coppa - ha detto ancora Mbappé - . E per dare felicità ai tifosi perché se lo meritano. Sono stato onesto. La permanenza al PSG? Ho fatto quello che ho nel cuore, e sono felice di ...

Psg, Leonardo: «Neymar e Mbappé? Chi vuole resta, non li imploriamo» Corriere della Sera ASCOLTA Il fuoriclasse delsi è raccontato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport Kylian, fuoriclasse del, si è raccontato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport tra gli obiettivi ...... il campionato e la coppa - ha detto ancora- . E per dare felicità ai tifosi perché se lo meritano. Sono stato onesto. La permanenza al? Ho fatto quello che ho nel cuore, e sono felice di ...