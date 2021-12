Problema Covid: Juve-Napoli a rischio: il pianto dei tifosi Juventini, sfottò e insulti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Juve-Napoli potrebbe saltare a causa del Covid 19, l’Asl di Napoli monitorerà la situazione. Sui social le lamentele dei tifosi bianconeri. Un vero e proprio piagnisteo anticipato quello dei supporters della squadra bianconera, visto che al momento c’è solo una ipotesi e non un vero e proprio blocco. È chiaro che l’Asl di Napoli si esprima in questo modo, stando all’emergenza Covid attuale, con oltre 70 mila contagiati secondo l’ultimo bollettino, la variante Omicron che dilaga. Un medico non potrebbe fare o dire altro. In Premier League sono saltate già tantissime partite a causa del Covid, così come in altri sport, mentre Juventus-Napoli del 6 gennaio non ha ricevuto ancora nessun blocco, da nessuna autorità, ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 29 dicembre 2021)potrebbe saltare a causa del19, l’Asl dimonitorerà la situazione. Sui social le lamentele deibianconeri. Un vero e proprio piagnisteo anticipato quello dei supporters della squadra bianconera, visto che al momento c’è solo una ipotesi e non un vero e proprio blocco. È chiaro che l’Asl disi esprima in questo modo, stando all’emergenzaattuale, con oltre 70 mila contagiati secondo l’ultimo bollettino, la variante Omicron che dilaga. Un medico non potrebbe fare o dire altro. In Premier League sono saltate già tantissime partite a causa del, così come in altri sport, mentrentus-del 6 gennaio non ha ricevuto ancora nessun blocco, da nessuna autorità, ...

Advertising

borghi_claudio : Tre quarti dei morti sono vaccinati? O facciamo la riforma dell'aritmetica o Draghi mente, come spesso fa quando si… - L_Apostata : Mauro da Mantova è morto, problema Covid risolto. - napolipiucom : Problema Covid: Juve-Napoli a rischio: il pianto dei tifosi Juventini, sfottò e insulti #CalcioNapoli #juvenapoli… - lon3lyf4ns_ : RT @atterismo: Il vaccino consente una maggiore protezione e soprattutto serve per non finire in terapia intensiva. Non è mai stato detto c… - marce_giorgio : RT @Archeologi: #ANAComunica ?? Non siete riusciti a partecipare, in diretta streaming, all'evento “ARCHEOLOGIA AL TEMPO DEL COVID-19. Dig… -