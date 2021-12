Ospedale Sant’Agata | firmato accordo tra A O R N San Pio e Asl

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Stamane, presso la Direzione Generale dell’A.O.R.N. “San Pio”, il Direttore Generale, Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, ed il Direttore Generale dell’ASL di Benevento, Dott. Gennaro Volpe, in ottemperanza a quanto stabilito nella riunione del 28.10.2021 con il Presidente della Regione Campania, On. Vincenzo De Luca, hanno sottoscritto un contratto di comodato gratuito per la realizzazione di un modello di integrazione di percorsi combinati/territorio, volto ad assicurare non solo tutte le funzioni già attive nel Presidio Ospedaliero “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori” dide’ Goti, ma ad implementarle, per quanto di competenza dell’Azienda Ospedaliera, mediante l’istituzione di uno Skin Cancer Center per le patologie neoplastiche cutanee mediante convenzione con l’IRCCS “Pascale” di Napoli con ...