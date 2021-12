Lockdown per i non vaccinati dal 31 dicembre: il governo verso una soluzione drastica, l’ipotesi è sul tavolo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Confinamento per i non vaccinati? l’ipotesi drastica di un Lockdown dal 31 dicembre per chi non si è sottoposto al vaccino non è fantascienza. Ma l’idea avanzata da Alberto Maggi che sul sito online di Affari Italiani cita fonti governative intenzionate a varare la misura. Impopolare a dir poco. Che scaturirebbe dalla previsione di picchi di contagi sopra la soglia dei 100mila al giorno dopo Capodanno. Lockdown per i non vaccinati al vaglio del governo L’ultima parola, come sempre, spetta a Mario Draghi. Ma l’ipotesi di confinare in Lockdown oltre 5 milioni e mezzo di italiani senza neppure la prima dose si fa sempre più verosimile. Palazzo Chigi sembra deciso a una nuova stretta sui no vax. La misura potrebbe ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Confinamento per i nondi undal 31per chi non si è sottoposto al vaccino non è fantascienza. Ma l’idea avanzata da Alberto Maggi che sul sito online di Affari Italiani cita fonti governative intenzionate a varare la misura. Impopolare a dir poco. Che scaturirebbe dalla previsione di picchi di contagi sopra la soglia dei 100mila al giorno dopo Capodanno.per i nonal vaglio delL’ultima parola, come sempre, spetta a Mario Draghi. Madi confinare inoltre 5 milioni e mezzo di italiani senza neppure la prima dose si fa sempre più verosimile. Palazzo Chigi sembra deciso a una nuova stretta sui no vax. La misura potrebbe ...

