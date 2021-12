"Leggo" si scusa con i lettori (Di mercoledì 29 dicembre 2021) SCUSI, PARDON Ogni tanto, anche in campo giornalistico, si trovano lodevoli iniziative a favore dei lettori. Questo è il terzo anno consecutivo che il quotidiano gratuito Leggo (Gruppo Caltagirone), pubblica in prima pagina gli errori apparsi sul quotidiano durante l'anno. Lo aveva fatto anche nel 2019 e 2020. Il direttore del quotidiano free - press, Davide Desario ... Leggi su girodivite (Di mercoledì 29 dicembre 2021) SCUSI, PARDON Ogni tanto, anche in campo giornalistico, si trovano lodevoli iniziative a favore dei. Questo è il terzo anno consecutivo che il quotidiano gratuito(Gruppo Caltagirone), pubblica in prima pagina gli errori apparsi sul quotidiano durante l'anno. Lo aveva fatto anche nel 2019 e 2020. Il direttore del quotidiano free - press, Davide Desario ...

Advertising

esausta9 : @ElieneS62949255 @diletss Scusa se leggo la traduzione per te Giulia non è in una buona relazione ( con PP) solo pe… - COnTr0_CoRrEnTE : @RCatuso ?? Scusa ma, quando ti leggo... ...io non r'esisto' !!! - wonderxgolden : @D3FENCVLESS scusa se ti rispondo solo ora ma non mi è arrivata la notificaaaa adesso sono coricata sul letto che leggo - Rosa20278746 : @martinii_bruno Scusa ma un tuo pensiero ce l'hai? Leggo solo pensieri di altri ritwittati da te...se mi sbaglio ti chiedo scusa. - Guido_Cimurro : @DonDie_Sospeso @jetlon85 Eh però scusa, quando leggo: tamponi effettuati 900.000, immagino siano conteggiati tutti… -