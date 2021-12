La Milano che non ti aspetti, fuori dai Bastioni (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tutte le periferie hanno qualcosa di romantico: sono luoghi di confine, ma anche di identificazione culturale. Intrattengono con la città alla quale appartengono (si dice sempre la periferia “di” Milano, “di” Londra) un rapporto di amore e odio. Le periferie sono la seconda scelta, il posto dove si va a vivere perché il centro costa troppo, le periferie difficilmente godono di una buona reputazione e sono i luoghi dove per eccellenza si concentrano le criticità di una città, soprattutto a livello sociale. Le periferie però hanno anche un indubbio fascino: sono contenitori di storie e, in alcuni casi, nascondono dei veri e propri gioielli architettonici che di solito rimangono fuori dagli itinerari più battuti della città. Le zone periferiche di Milano sono disseminate di vere e proprie chicche dall’indubbio valore artistico, che però ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tutte le periferie hanno qualcosa di romantico: sono luoghi di confine, ma anche di identificazione culturale. Intrattengono con la città alla quale appartengono (si dice sempre la periferia “di”, “di” Londra) un rapporto di amore e odio. Le periferie sono la seconda scelta, il posto dove si va a vivere perché il centro costa troppo, le periferie difficilmente godono di una buona reputazione e sono i luoghi dove per eccellenza si concentrano le criticità di una città, soprattutto a livello sociale. Le periferie però hanno anche un indubbio fascino: sono contenitori di storie e, in alcuni casi, nascondono dei veri e propri gioielli architettonici che di solito rimangonodagli itinerari più battuti della città. Le zone periferiche disono disseminate di vere e proprie chicche dall’indubbio valore artistico, che però ...

Advertising

borghi_claudio : @mattweuu L'ultima volta che Milano ha avuto le luci di Natale è stato con la Moratti. E riuscì pure a realizzare i… - borghi_claudio : Me la ricordo questa delle residenze universitarie che chiedevano il green pass per gli studenti. Pronti. - reportrai3 : .@SigfridoRanucci: «C’è da chiedersi: ma un siciliano quando paga le tasse, che cosa paga? Sostanzialmente paga l’a… - Lord_Vltor : RT @AndreaS83035169: @borghi_claudio Lo dico per la cronaca, Milano, mio fratello positivo qualche gg fa (con 3a dose) ora mi dice che per… - FutbolDaltonico : RT @AlekosPrete: Espone alla finestra la bandiera della Repubblica Sociale Italiana che ritrae un fascio tra gli artigli di un’aquila al ce… -