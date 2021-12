Juventus, tegola Covid: il difensoare è positivo! (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Koni De Winter, difensore belga dell’Under 23, è risultato positivo al Covid dopo i tamponi svolti in mattinata a tutto il gruppo squadra. De Winter, JuventusIl calciatore dell’Under 23 della Juventus è stato già più volte aggregato alla prima squadra: il giovane ha già raccolto anche due presenze in Champions League, di cui una da titolare contro il Malmo, nell’ultima giornata della fase a gironi, vinta 1-0. La Juventus ha comunicato in serata la sua positività. La preoccupazione è che questo caso possa essere l’inizio di un focolaio che metterebbe in seria difficoltà Max Allegri per la partita contro il Napoli del 6 gennaio. Questo il comunicato del club sulla sua positività: “Juventus Football Club comunica che è emersa la ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Koni De Winter, difensore belga dell’Under 23, è risultato positivo aldopo i tamponi svolti in mattinata a tutto il gruppo squadra. De Winter,Il calciatore dell’Under 23 dellaè stato già più volte aggregato alla prima squadra: il giovane ha già raccolto anche due presenze in Champions League, di cui una da titolare contro il Malmo, nell’ultima giornata della fase a gironi, vinta 1-0. Laha comunicato in serata la sua positività. La preoccupazione è che questo caso possa essere l’inizio di un focolaio che metterebbe in seria difficoltà Max Allegri per la partita contro il Napoli del 6 gennaio. Questo il comunicato del club sulla sua positività: “Football Club comunica che è emersa la ...

