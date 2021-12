Juventus, Capello elogia Bonucci e attacca un suo compagno (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Bonucci è stato premiato come miglior difensore dell’anno; Capello si è voluto congratulare con il difensore della Juventus. Fabio Capello (Lapresse)Uno dei punti di forza della Juventus è sempre stato la difesa; negli ultimi anni segnare ai bianconeri era praticamente impossibile. In questa stagione, dopo le difficoltà iniziali, Allegri sta ritrovando quella solidità che ha sempre contraddistinto le sue squadre. Il merito va anche alla crescita di de Ligt; il difensore olandese si sta finalmente affermando come uno dei migliori nel suo ruolo. Giocatore completo, forte di testa, abile in marcatura e con una buona qualità in fase di impostazione; tutte caratteristiche che la Juventus rischia di perdere stando alle parole di Raiola. Altro punto di forza della difesa bianconera è, senza ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 29 dicembre 2021)è stato premiato come miglior difensore dell’anno;si è voluto congratulare con il difensore della. Fabio(Lapresse)Uno dei punti di forza dellaè sempre stato la difesa; negli ultimi anni segnare ai bianconeri era praticamente impossibile. In questa stagione, dopo le difficoltà iniziali, Allegri sta ritrovando quella solidità che ha sempre contraddistinto le sue squadre. Il merito va anche alla crescita di de Ligt; il difensore olandese si sta finalmente affermando come uno dei migliori nel suo ruolo. Giocatore completo, forte di testa, abile in marcatura e con una buona qualità in fase di impostazione; tutte caratteristiche che larischia di perdere stando alle parole di Raiola. Altro punto di forza della difesa bianconera è, senza ...

