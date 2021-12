Inter, Eriksen al lavoro per tornare in campo: si sta allenando al Riva IV di Chiasso (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Christian Eriksen, che a metà dicembre è stato costretto a rescindere il contratto che lo legava fino al 30 giugno 2024 all’Inter, si sta allenando al Riva IV di Chiasso“. L’ex centrocampista dell’Inter è al lavoro per tornare sui campi da calcio, lasciando definitivamente alle spalle il dramma dello scorso giugno. A renderlo noto è l’RSI, la quale racconta che “il 29enne danese, vittima di un attacco cardiaco durante una sfida di Euro 2020 e che non ha più l’idoneità per continuare a giocare in Italia avendo un defibrillatore impiantato sotto la pelle, pare frequenterà per qualche giorno lo stadio della città di confine per tenersi in allenamento in attesa di trovare magari una nuova sistemazione”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Christian, che a metà dicembre è stato costretto a rescindere il contratto che lo legava fino al 30 giugno 2024 all’, si staalIV di“. L’ex centrocampista dell’è alpersui campi da calcio, lasciando definitivamente alle spalle il dramma dello scorso giugno. A renderlo noto è l’RSI, la quale racconta che “il 29enne danese, vittima di un attacco cardiaco durante una sfida di Euro 2020 e che non ha più l’idoneità per continuare a giocare in Italia avendo un defibrillatore impiantato sotto la pelle, pare frequenterà per qualche giorno lo stadio della città di confine per tenersi in allenamento in attesa di trovare magari una nuova sistemazione”. SportFace.

