Insieme per Filippo, aperta a Misinto la sede contro i tumori dei bambini: oggi avrebbe compiuto 19 anni

oggi Filippo Finocchio avrebbe compiuto 19 anni, ma la sua vita si è fermata a 15 per un tumore. In questo compleanno i suoi genitori hanno aperto la sede dell'associazione che porta il nome del loro bambino. Da oggi "Insieme per Fily" sarà ospitata negli spazi della ex edicola di via Padovan di Misinto.

L'articolo proviene da Il Notiziario.

