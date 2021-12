Hong Kong, perquisizioni e sei arresti: chiusa la testata indipendente Stand News per “pubblicazione sediziosa” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) perquisizioni all’interno della sede, sei membri ed ex funzionari dei vertici aziendali arrestati e una chiusura che, arrivati a questo punto, era inevitabile. A Hong Kong è stato zittito il sito web indipendente di notizie Stand News, dopo che le autorità locali hanno portato a termine una retata nei locali della testata con l’accusa di “pubblicazione sediziosa”, ai sensi di una legge dell’era coloniale. A renderlo noto è stata proprio la redazione con un post su Facebook. Il direttore ad interim Patrick Lam si è dimesso e tutti i dipendenti sono stati licenziati, si legge nel messaggio: il sito web della testata e le sue pagine sui social media non saranno più aggiornate e saranno rimosse a breve. Le forze di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021)all’interno della sede, sei membri ed ex funzionari dei vertici aziendali arrestati e una chiusura che, arrivati a questo punto, era inevitabile. Aè stato zittito il sito webdi notizie, dopo che le autorità locali hanno portato a termine una retata nei locali dellacon l’accusa di “”, ai sensi di una legge dell’era coloniale. A renderlo noto è stata proprio la redazione con un post su Facebook. Il direttore ad interim Patrick Lam si è dimesso e tutti i dipendenti sono stati licenziati, si legge nel messaggio: il sito web dellae le sue pagine sui social media non saranno più aggiornate e saranno rimosse a breve. Le forze di ...

