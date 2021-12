GF Vip, paura e delirio nella Casa: “Oddio. Aiuto, ma che fa?”. Concorrenti sconvolti, il drammatico video (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il video a fine articolo. Questa notte nella Casa del Gf Vip si è consumato forse il momento più divertente che questa edizione potrà mai portare in tv. Protagonista del siparietto è Katia Ricciarelli che, alle 3, ha ingannato tutti i vipponi facendogli credere di essere sonnambula e di star cercando Ciuffy, il suo cane. Cosa è successo nella notte al Gf Vip Piangendo e gridando "Ciuffy, Ciuffy" Katia ha svegliato i coinquilini che subito hanno cercato di calmarla. La soprano si aggirava nella camera occupata da Manila Nazzaro, Valeria Marini, Lulù Selassiè, Eva Grimaldi e Carmen Russo (che ha dato colpa del sonnambulismo ai troppi farmaci) le donne erano tutte molte preoccupate e non sapevano cosa fare. Lulù ad un certo punto le ha dato il suo peluche e Ricciarelli lo ha preso e ha ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ila fine articolo. Questa nottedel Gf Vip si è consumato forse il momento più divertente che questa edizione potrà mai portare in tv. Protagonista del siparietto è Katia Ricciarelli che, alle 3, ha ingannato tutti i vipponi facendogli credere di essere sonnambula e di star cercando Ciuffy, il suo cane. Cosa è successonotte al Gf Vip Piangendo e gridando "Ciuffy, Ciuffy" Katia ha svegliato i coinquilini che subito hanno cercato di calmarla. La soprano si aggiravacamera occupata da Manila Nazzaro, Valeria Marini, Lulù Selassiè, Eva Grimaldi e Carmen Russo (che ha dato colpa del sonnambulismo ai troppi farmaci) le donne erano tutte molte preoccupate e non sapevano cosa fare. Lulù ad un certo punto le ha dato il suo peluche e Ricciarelli lo ha preso e ha ...

