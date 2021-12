GF Vip, Manila in lacrime: Lorenzo Amoruso attacca Clarissa Selassié (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ancora tensione al Grande Fratello Vip 2021 tra Manila Nazzaro e Clarissa Selassié. Nonostante quest’ultima abbia lasciato da tempo la Casa più spiata d’Italia non ha perso l’occasione di attaccare l’ex Miss Italia direttamente dallo studio del reality show. La principessina etiope ha accusato la Nazzaro di essere la concorrente più falsa della storia del Leggi su omgossip.myblog (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ancora tensione al Grande Fratello Vip 2021 traNazzaro e. Nonostante quest’ultima abbia lasciato da tempo la Casa più spiata d’Italia non ha perso l’occasione dire l’ex Miss Italia direttamente dallo studio del reality show. La principessina etiope ha accusato la Nazzaro di essere la concorrente più falsa della storia del

Advertising

zazoomblog : Gf vip Clarissa attacca Manila che scoppia a piangere e Amoruso fuori di sè “Sei una …” - #Clarissa #attacca… - zazoomblog : Le lacrime di Manila al GF VIP; liti e critiche nella Casa - #lacrime #Manila #critiche #nella - nocchi_rita : RT @MontegrandeS: Manila non ricorda il cognome di Federica. Lei giustamente si espone solo con gente VIP. Come lei. E con la sua carriera… - infoitcultura : Gf Vip, scontro tra le Selassié e Manila Nazzaro (e lei scoppia in lacrime) - Manuel02551 : RT @smoking_wendy: TRISTE VERITÀ. Se manila fosse stata davvero famosa e con una carriera tanto gloriosa alle spalle il GF non l'avrebbe fa… -