Gf 16 | Kikó Nalli confessa | “Mi sono fidanzato ma…”

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Kikòsi è. Dopo la tormentata storia d’amore con Ambra Lombardo, conosciuta nella Casa del Grande Fratello, l’hairstylist ha trovato una donna che gli ha fatto perdere la testa. Tramite un’intervista rilasciata al magazine Ora,ha fatto chiarezza sulla sua attuale situazione sentimentale: Kikò, da circa un mese, è felicementecon una splendida donna della quale non rivelerà le generalità per ragioni di privacy. Posso solo dire che è una donna straordinaria, tanto bella esteriormente quanto interiormente e che in un solo mese di frequentazione è stata capace di regalarmi forti emozioni. Con lei mi trovo benissimo, è una donna con la quale ho un feeling pazzesco e, prima di diventare la mia compagna, ha avuto l’accortezza di attendere il momento giusto per entrare ...

Il riferimento è soprattutto al matrimonio naufragato con Kikò, conosciuto nello studio di Canale 5, e alla storia con l'ex Vincenzo Ferrara.... sia per non mettere l'uomo sotto le luci dei riflettori che per non destabilizzare i suoi figli, nati dal matrimonio con Kikò: Non voglio destabilizzarli, non possono passare da un uomo all'...